سجون الشرقية في السعودية تنظم إفطار جماعي

كتبت - ليندا سليم: أقامت مديرية السجون بالمملكة العربية السعودية المنطقة الشرقية واللجنة الوطنية لرعاية السجناء تراحم الشرقية ، مائدة إفطار جماعي مع نزلاء الإدارة العامة لسجن الدمام في أجواء رمضانية تجمع النزلاء بمسؤولي السجون.

وأقيمت هذه المائدة بالتعاون مع جمعية تراحم الشرقية، حيث شارك في الإفطار مدير السجون بالمنطقة الشرقية العقيد عبدالله بن علي النفجان والمدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم الدكتور يوسف بن عمر الراشد.

وأوضح العقيد النفجان أن الإفطار الجماعي مع النزلاء على سفرة واحدة يجسد روح التآخي والمحبة في ظل روحانية الشهر الفضيل، وله الأثر النفسي الإيجابي عليهم وهذا مايؤكد عليه سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائب أمير المنطقة , ومدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري.

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