قائد القيادة المركزية الأميركية: حركة قواتنا في المنطقة تحمل 3 رسائل

قال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي، أن حركة القوات الأخيرة في المنطقة تحمل 3 رسائل لحلفائنا وخصومنا المحتملين في المنطقة.

الأولى:

رسالة مباشرة لا يمكن أن تُقرأ خطأً من قِبل النظام الإيراني وهي أن أي اعتداء سيواجه بقوة هائلة. الثانية:

من حركة قواتنا هي أننا في الوقت الذي لا نسعى فيه للحرب مع إيران فإن طهران يجب ألا تفهم ذلك أنه عدم رغبة في القتال، وضعنا -في المنطقة- قوات ذات خبرة زادتها التجارب قوةً وتملك أحدث الأسلحة وأفضل تدريب في العالم.

الثالثة:

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قواتنا تستطيع الوصول إلى أي مكان في العالم للدفاع عن مصالحنا وعن حلفائنا وأصدقائنا بما فيها في نطاق المنطقة المركزية.

وقال كينيث ماكنزي، الحرب ستكون بلا حدود.

وذكر قائد القيادة المركزية الأميركية، أن إيران زادت تمويلها للعمليات الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني 12 ضعفا.