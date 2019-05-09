الأولى:
رسالة مباشرة لا يمكن أن تُقرأ خطأً من قِبل النظام الإيراني وهي أن أي اعتداء سيواجه بقوة هائلة. الثانية:
من حركة قواتنا هي أننا في الوقت الذي لا نسعى فيه للحرب مع إيران فإن طهران يجب ألا تفهم ذلك أنه عدم رغبة في القتال، وضعنا -في المنطقة- قوات ذات خبرة زادتها التجارب قوةً وتملك أحدث الأسلحة وأفضل تدريب في العالم.
الثالثة:
قواتنا تستطيع الوصول إلى أي مكان في العالم للدفاع عن مصالحنا وعن حلفائنا وأصدقائنا بما فيها في نطاق المنطقة المركزية.
وقال كينيث ماكنزي، الحرب ستكون بلا حدود.
وذكر قائد القيادة المركزية الأميركية، أن إيران زادت تمويلها للعمليات الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني 12 ضعفا.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القيادة المركزية الأميركية: حركة قواتنا في المنطقة تحمل 3 رسائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.