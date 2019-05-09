خادم الحرمين يستعرض العلاقات مع الرئيس الصيني ويهنئ رؤساء روسيا وقيرغيزيا ومقدونيا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس مع الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

ونوه خادم الحرمين الشريفين بفاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي مما يجسد العلاقة الإستراتيجية المتينة بين البلدين.

من جهته، أشار بينج إلى تطور علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص بلاده على بذل مزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى تطلع الصين للمشاركة في القمة المهمة لمجموعة العشرين عام 2020 والتي تستضيفها المملكة.

برقيات

بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

كما بعث برقية تهنئة للرئيس سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده،

Advertisements

وأعرب الملك المفدى في البرقيتين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسين بوتين وجينبيكوف ولحكومتي روسيا وقيرغيزيا ولشعبيهما اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لستيفو بنداروفسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية مقدونيا الشمالية، وقال فيها «يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مقدونيا الشمالية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

برقيات مماثلة

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

كما بعث برقية تهنئة للرئيس سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وبعث ولي العهد برقية تهنئة لستيفو بنداروفسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مقدونيا الشمالية.

وأعرب ولي العهد في برقياته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرؤساء الثلاثة ولحكوماتهم وشعوبهم مزيدا من التقدم والرقي.