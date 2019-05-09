” بورتري”.. الشوبي يكشف لأول مرة أسرار حياته الشخصية والفنية ويتحدث عن الحكومة ورمضان!-فيديو

يستضيف برنامج “بورتري” على موقع “اليوم24” في حلقته الأولى، الفنان محمد الشوبي، ليرسم لنا من خلال أجوبته صورة “بورتري” عن حياته الشخصية وبداياته في الميدان الفني.

وتحدث الشوبي في حواره مع “بورتري” عن طفولته التي أمضى منها جزء وهو مريض، وكذلك عن بداية علاقته بالمسرح من خلال بوابة الجمعيات، وكيف اختار السير في طريق الفن على حساب عمله القار.

الشوبي تحدث كذلك عن موقفه من الحكومة المغربية، وعن رأيه في مجهودات وزير الثقافة لتحسين الوضع في الميدان الفني.

وفي ختام الحوار، وكعادة البرنامج، يتعرف الجمهور على عادات ضيفنا خلال أيام شهر رمضان الفضيل.