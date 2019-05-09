مراسلة أمزازي لمنع “الأنشطة الجامعية” تُغضب جماعة العدل والإحسان

واعتبرت الجماعة في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، أن مراسلة الوزير سعيد أمزازي حول منع الأنشطة داخل الجامعة تخالف القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، لاسيما المادة الرابعة منه التي تنص على اعتبار “الجامعة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال الإداري، والمالي”، وكذا في مادته الخامسة، التي تنص على “تمتع الجامعة في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجي، والعلمي والثقافي”.

وأوضحت الجماعة، التي تملك ضمن هياكلها قطاعا طلابيا، أن المراسلة الوزارية “تطاولت شكلا ومضمونا على استقلالية الجامعة وعلى صلاحيات مؤسساتها، ومارست تعسفا على الحرم الجامعي”.

وعبرت الجماعة عن رفضها لقرار الوزير أمزازي، مشددة على أنه يضرب الجامعة في أحد أهم أدوارها الطلائعية المتمثلة في الأنشطة المنظمة من قبل مكونات التعليم العالي والبحث العلمي، من أساتذة باحثين، وطلبتهم بكل أسلاكهم وفي إطار هياكلهم الأكاديمية، والعلمية والنقابية والثقافية، داعية الوزارة لسحب المراسلة حفاظا على المكتسبات.

ووجهت الجماعة دعوة للوزارة من أجل تحمل مسؤوليتها في إرساء ثقافة تشجيع المبادرات وتحرير الطاقات، ودعم أنشطة البحث العلمي، التي تعاني من هزالة التمويل، من أجل الرفع من قيمتها وجودتها كما ونوعا.

يشار إلى أن محاضرتين لكل من أحمد الريسوني وأحمد ويحمان تم إيقافهما من قبل فصيل طلابي، قبل أن تتدخل الوزارة لمنع الأنشطة بشكل كامل في الحرم الجامعي.