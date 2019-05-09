المغاربة والإنتاجات الرمضانية: “تخربيق وحموضة” ونبحث عن الفرجة في قنوات أخرى – فيديو

“تخربيق وحموضة”، هكذا وصف مواطنون مغاربة، باقات البرامج التلفزيونية المغربية، في شهر رمضان هذا العام، خلال استطلاع أجراه موقع “اليوم 24″، ثاني أيام الشهر، في شوارع مدينة الدار البيضاء.

ورأى متابع، في الحديث مع الموقع، أن الأعمال الرمضانية الحالية، سيئة مقارنة مع أعمال التلفزة المغربية قبل سنوات، حيث “ذهبت منها الكوميديا الحقيقية، مع ذهاب الأجواء العائلية في رمضان”، ويضيف آخر، من جهة نظره، أن البرامج التلفزيونية الرمضانية، ذهبت مع عدد من الفنانين، الذين ذكر منهم عبد الرؤوف، وعبد الجبار الوزير، ومحمد بلقاس.