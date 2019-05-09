بعد صدمة الأياكس..هيرفي رونار يدعم لاعبيه المغاربة

وجه هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، مساء اليوم الاربعاء، رسالة تحفيزية للثلاثي المغربي حكيم زياش، ونصير مزراوي وزكرياء لبيض، من صفوف أياكس أمسترادم، رغم نهاية مغامرة المجموعة بنصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، لصالح توتنهام.

وهنأ رونار لاعبيه المغاربة على ما قدمه الأياكس منذ بداية المنافسة بدوري أبطال أوروبا، وإلى غاية مرحلة نصف النهائي، حيث تفاجئت المجموعة بهدف قاتل بالدقائق الأخيرة، عبر بتوتنهام إلى النهائي، حيث سيواجه الأخير فريق ليفربول.

هيرفي رونار، حرص على حضور المباراة من مرجات ملعب “يوهان كرويف ارينا”، حيث نشر مقاطع فيديو من القمة الكروية التي انتهت لصالح توتنهام في سيناريو أخرص الأياكس، الذي كان قد أنهى شوطه الأول بثنائية، وحسب لقاء الذهاب بهدف نظيف.