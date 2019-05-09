بسبب الإضراب العام ضد سياسة ماكرون.. “لارام” تعلن اضطراب رحلات بين المغرب ومطارات فرنسية

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، أن بعض رحلاتها من وإلى مطارات باريس أورلي، وليون ومرسيليا، وتولوز، ستعرف، غدا الخميس، بعض الاضطراب.

وأوضحت للخطوط المغربية، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن اضطراب هذه الرحلات يرجع إلى إضراب موظفي القطاع العام، المقرر يوم الخميس 9 ماي في فرنسا، داعية مسافريها إلى الاستعلام، عما إذا كانت رحلاتهم معنية بهذه الاضطرابات قبل التوجه إلى المطار.

وكان مراقبو ومهندسو “إدارة خدمات الملاحة الجوية” الفرنسية، قرروا التوقف عن العمل، من مساء اليوم الأربعاء، وحتى الساعة الرابعة صباحا يوم الجمعة، احتجاجا على خطط الرئيس الفرنسي ماكرون، التي يهدف من خلالها، إلى إصلاح شروط عملهم.

وفي هذا الصدد، أعلنت السلطات الفرنسية توفير الحد الأدنى من فرص عبور أجوائها للرحلات، التي لا تقلع أو تهبط في مطاراتها بنسبة تصل إلى 50% من عدد الرحلات، التي تمر في الظروف الطبيعية، فضلا على أن بعض الرحلات الجوية ستكون قادرة على تجنب المجال الجوي الفرنسي.