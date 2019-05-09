تقارير: نجم برشلونة سيرحل في الصيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، اقترب من مغادرة فريقه برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفشل كوتينيو في إثبات قدراته منذ انضمامه، بينما يعيش البلوغرانا حالة ثورة كبيرة، بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول، بهزيمة كارثية 4-0 على ملعب أنفيلد، الثلاثاء.

وقال مصدر داخل النادي لشبكة "ESPN": "كوتينيو ليس لاعبًا مناسبًا لبرشلونة، وأثبت أنه لا يُساعد الفريق بأي شيء، وسيرحل في الصيف".

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وأشارت الشبكة، إلى أن اللجنة الفنية للنادي الكاتالوني تشعر بخيبة أمل شديدة، ونقلت عن المصدر قوله "لقد بذلنا جهدًا كبيرًا لضمه، ولم يقدم المستوى المطلوب".

ويعد كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، إذ انضم للفريق الكاتالوني، قادمًا من صفوف ليفربول مقابل 160 مليون يورو، (120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو متغيرات أخرى).

وأفاد التقرير، بأن برشلونة مستعد للتخلي عن خدمات كوتينيو، إذا تلقى عرضًا لا تقل قيمته عن 105 ملايين يورو.