دوري الأبطال: توتنهام ينتزع بطاقة التأهل من أياكس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز مثير على نظيره أياكس أمستردام الهولندي بثلاثية مقابل هدفين للأخير، ضمن مرحلة إياب الدور نصف النهائي من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أياكس بهدف مقابل لا شيء لتوتنهام.

وأحرز ثلاثية توتنهام اللاعب لوكاس مورا (هاتريك)، وفي المقابل سجل ثنائية أياكس كل من اللاعبين ماتياس دي ليخت وحكيم زيياش.

وسيلاقي توتنهام في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية نظيره ليفربول.

مجريات المباراة:

بدأ أياكس المباراة مهاجما، وهدد مرمى خصمه في الدقيقة الرابعة عبر تسديدة من حدود منطقة الجزاء لتاديتش، تألق حارس توتنهام هوغو لوريس في إبعادها، وبعدها بدقيقة افتتح صاحب الأرض التسجيل، بعد ركنية استقرت على رأس دي ليخت الذي أودعها الشباك.

وجاء رد توتنهام في الدقيقة السابعة، عندما ارتدت تسديدة الكوري الجنوبي سون من القائم، وحاول الفريق اللندني بعدها مواصلة ضغطه، لكنه عانى لإيصال الكرة نحو ملعب منافسه الذي لجأ للضغط العالي بهدف إرباك دفاعات الفريق اللندني وتشكيل الهجمات المضادة التي نادرا ما شكلت خطورة في النصف الأول من الشوط الأول.

وسدد إريكسن في مكان وقوف حارس أياكس أندريه أونانا في الدقيقة 24، وكاد أياكس يعزز تقدمه في الدقيقة 30، عندما وصلت الكرة من هجمة مرتدة إلى تاديتش الذي راوغ ألديرفيريلد في الناحية اليسرى، قبل أن يسدد محاولة زاحفة مرت بجانب بمحاذاة القائم البعيد.

وأثمرت هجمة منسقة عن هدف أياكس الثاني في الدقيقة 35، عندما تبادل تاديتش الكرة مع دولبرغ، قبل أن يوجه تمريرة مميزة إلى المغربي زياش الذي تابعها بثقة في الشباك، وأبعد دفاع توتنهام رأسية جديدة من دي ليخت إلى ركنية لم تثمر في الدقيقة 44.

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وأجرى توتنهام تبديلا هجوميا بين الشوطين بإشراك الإسباني فرناندو يورينتي بدلا من وانياما، وأنقذ الحارس أونانا محاول خطيرة بديلي ألي الذي صنع هدف توتنهام الأول في الدقيقة 55، عندما انطلق بهجمة سريعة قبل أن يمرر أمام المرمى إلى لوكاس مورا الذي تخلص من رقيبه ووضع الكرة زاحفة على يسار الحارس.

وبعد 4 دقائق فقط، سجل توتنهام هدف التعادل، عندما تألق أونانا في إنقاذ محاولة من يورينتي لكن الكرة ارتدت إلى مورا الذي استدار حول زحمه وسط زحمة مدافعي أياكس، ليسدد كرة قوية استقرت في الشباك.

وكان لا بد من رد فعل قوي لأياكس، فانطلق تاديتش بالكرة قبل أن يمرر إلى زياش الذي مرت محاولته بجانب المرمى في الدقيقة 64.

وأنقذ دي ليخت مرماه من محاولة قريبة لمورا الذي اقترب من إكمال الثلاثية في الدقيقة 65، وأجرى أياكس تبديلا دفاعيا بإشراك دالي سينكجرافن بدلا من دولبرغ.

وفشل الأرجنتتيني تاليافيكو في متابعة كرة مرتدة من حارس توتنهام هوغو لوريس إثر محاولة من دي ليخت في الدقيقة 72.

ومرت رأسية من ألديرفيريلد إثر عرضية من تريبير بجانب مرمى أياكس في الدقيقة 74، وأنقذ قائم مرمى توتنهام تسديدة أرضية من زياش في الدقيقة 79، ودخل الأرجنتيني إيريك لاميلا إلى تشكيلة توتنهام لتعزيز الزخم الهجومي.

ثم أهدر الفريق اللندني فرصة لا تعوض في الدقيقة 87، عندما ردت العارضة رأسية فيرتونجين القوية، وفي الوقت بدل الضائع تصدى لوريس لمحاولة جديدة من زياش.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، وصلت الكرة إلى ديلي ألي الذي غمزها بحنكة إلى مورا، الذي سددها بنفس طريقة الهدف الأول على يسار أونانا، مهديا فريقه تأهلا تاريخيا.