شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تضيّق الخناق.. لا إعفاءات جديدة لمشتريات النفط الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن تمنح أي إعفاءات أخرى تسمح لأي دولة بشراء النفط الإيراني دون مواجهة العقوبات الأمريكية.
وقال “هوك” في مؤتمر صحفي في واشنطن: إن “أسواق النفط العالمية استوعبت بالفعل وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة الضغط الاقتصادي على طهران”.
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