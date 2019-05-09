مقتل 27 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني في البيضاء

قتل 27 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون، الأربعاء، في معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأصدر الجيش اليمني بيانا جاء فيه إن "المعارك مع المليشيا الانقلابية استمرت ساعات عدة، وذلك عقب محاولة المليشيا شن هجوم فاشل، واستحداث مواقع جديدة في منطقة الحبج بمديرية الزاهر في البيضاء".

وأضاف البيان أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدت لمحاولة المليشيا الحوثية، وأجبرت عناصرها على التراجع دون تحقيق أي تقدم يذكر.

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وتكبدت المليشيا الانقلابية في المعارك 27 قتيلا، وعددا كبيرا من الجرحى، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه لا تزال عدد من الجثث التي خلفتها المليشيا وراءها متناثرة في جبال المنطقة، واستعاد الجيش عددا من الأسلحة وقذائف "آر بي جي" وبنادق الكلاشنكوف التي خلفتها المليشيا وراءها بعد فرار عناصرها.

وتكبدت مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء، بفعل ضربات الجيش اليمني وطيران التحالف العربي لدعم الشرعية.