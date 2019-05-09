انت الان تتابع فرنسا تطالب إيران باحترام الاتفاق النووي وتحذر من التصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

دعت فرنسا يوم الأربعاء إيران إلى احترام جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ومعاهدات منع الانتشار وحذرت من التصعيد.

وأعلنت إيران يوم الأربعاء تقليص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي وأعلنت خطوات لا تصل إلى حد انتهاك اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، لكنها هددت بمزيد من الإجراءات إذا لم توفر لها هذه الدول الحماية من العقوبات الأمريكية.

وقالت فرنسا إنها عاقدة العزم على ضمان استمرار التنفيذ الكامل للاتفاق وأن تظل القنوات المالية مفتوحة.

Advertisements

وقالت الولايات المتحدة إنها لم تفرغ من فرض العقوبات على إيران وتعتزم فرض المزيد من الإجراءات ”قريبا جدا“.

وحذرت واشنطن الدول الأوروبية من التعامل مع طهران عبر نظام للتجارة بدون الدولار للتحايل على العقوبات الأمريكية.