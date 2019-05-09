شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحاكم 514 داعشياً أجنبياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

أصدر القضاء العراقي أحكاما بحق أكثر من 500 مقاتل أجنبي متهمين بالانتماء إلى «داعش»، بحسب بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى أمس (الأربعاء). وأوضح البيان صدور أحكام بحق 514 متهما، فيما لا تزال قضايا 44 متهما آخرين قيد المحاكمة، و202 شخص قيد التحقيق. وأفاد البيان بأن كل المتهمين الذين بلغ عددهم 810 أشخاص من الجنسين أجانب من مختلف الجنسيات.

وذكر أن 11 متهما تم الإفراج عنهم لعدم ثبات التهم المنسوبة إليهم. وأكد أن جميع الأجانب المنتمين إلى التنظيم الإرهابي أو المتهمين بتقديم مساعدة لأعضائه ستتم محاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

وأعلنت بغداد أخيرا استعدادها لمحاكمة الإرهابيين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سورية، خصوصا الموجودين في قبضة قوات سورية الديموقراطية، بعد استعادة السيطرة على الباغوز.

وتشكل عودة الإرهابيين الأجانب مشكلة لدول الاتحاد الأوروبي، لذلك تعالت أصوات داعمة لمحاكمتهم في الدول التي يتم القبض عليهم فيها. ويستعد العراق لمحاكمة أعداد كبيرة من الإرهابيين الأجانب، وأعضاء «داعش». وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لمن يثبت انتماؤه للجماعات الإرهابية.