شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقي مصري لـ«الخليج 365»: القاهرة تمتلك وثائق محاكمة «الحمدين» دولياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

كشف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة أن الحكومة المصرية تمتلك الأوراق والأسانيد على محاكمة نظام «الحمدين» أمام محكمة العدل الدولية. وحمل أبوسعدة في تصريح لـ«الخليج 365» الدوحة المسؤولية عن مقتل نحو 1500 ضابط جيش وشرطة خلال عمليات إرهابية فى سيناء وعدد من المحافظات المصرية، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة لقطر في هذا الشأن موثقة بالأدلة والمستندات من خلال أقوال العناصر الإرهابية التي قبض عليها. وأضاف أن دعمها للعناصر الإرهابية تسبب في مقتل عشرات الأقباط من خلال تفجيرات لعدد من الكنائس في مصر ومئات المدنيين الأبرياء في عمليات بالقاهرة والمحافظات. وقال إن الدوحة قدمت دعما ماليا ولوجيستيا وتسليحيا للتنظيمات الإرهابية، كما دعمتهم إعلامياً، مؤكدا وجود أفلام مصورة عن ما فعلته قناة «الجزيرة» من دعم واضح ومباشر للعنف والإرهاب والحض على الكراهية وتأليب الشعوب العربية، فضلاً عن إيواء قطر لقيادات الإخوان الصادرة ضدهم أحكام قضائية لتورطهم في عمليات إرهابية في مصر.

وأكد أن ما قامت به الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ضد نظام «الحمدين» هو دفاع قوي ورد مناسب على مزاعم قطر بأن الإمارات تتخذ إجراءات تمييزية ضد القطريين، لافتا إلى أن سفيرة الإمارات بررت أسباب منع الطيران القطري من الذهاب إلى الإمارات، الذي تحاول أن تروج له قطر بالخطأ، بينما الحقيقة أن أبوظبي لا تميز القطريين، ولكن منعت الطيران القطري كحق سيادي لأي دولة فى تأمين بلادها. وأضاف أبوسعدة أن الدوحة تنفذ مخططات وأجندات لعدد من الدول الغربية ضد الدول العربية، بهدف زعزعة استقرارها وضرب أمنها والتدخل في شؤونها الداخلية.