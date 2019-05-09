شكرا لقرائتكم خبر عن دانفورد: إبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان حتى انتهاء التمرد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)قال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اليوم (الأربعاء)، إنه سيتعين على الولايات المتحدة إبقاء قوات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان إلى أن ينتهي التمرد، مشيراً إلى استمرار الوجود العسكري لفترة أطول رغم مرور ما يزيد على 17 عاماً على بدء حرب أفغانستان.
وقال دانفورد خلال جلسة للكونجرس:«أعتقد أننا سنحتاج إلى الاحتفاظ بوجود لمكافحة الإرهاب ما دام التمرد مستمراً في أفغانستان».
وتجري الولايات المتحدة حاليا محادثات مع حركة طالبان بهدف إنهاء الحرب طويلة الأمد.
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