شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: من الضروري استعادة مقاتلي داعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء زيارته إلى بريطانيا اليوم (الأربعاء)، إن بلاده تتوقع أن تعمل كل دولة على استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سورية.

ورداً على سؤال، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني جيريمي هنت، عما إذا كان يشعر بالإحباط من إحجام بريطانيا عن استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف التنظيم، قال بومبيو «نتوقع أن تعمل كل دولة على استعادة مقاتليها الأجانب وتواصل احتجاز هؤلاء المقاتلين. نعتقد أن ذلك ضروري للغاية».

يذكر أن بريطانيا سحبت هذا العام الجنسية من شابة كانت قد سافرت للانضمام إلى تنظيم داعش.

وألقت قضيتها الضوء على الإشكاليات التي تواجهها الحكومات‭‭‭‭ ‬‬‬‬ الأوروبية عند التعامل مع العائدين من التنظيم، بالإضافة إلى زوجاتهم وأطفالهم.