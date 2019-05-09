شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى بقصف جوي على إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت) قتل عشرة مدنيين جراء عشرات الغارات التي شنتها اليوم (الأربعاء) طائرات روسية وأخرى تابعة لنظام بشار الأسد على مناطق عدة في محافظة إدلب ومحيطها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قتل عشرة مدنيين جراء عشرات الغارات التي شنتها اليوم (الأربعاء) طائرات روسية وأخرى تابعة لنظام بشار الأسد على مناطق عدة في محافظة إدلب ومحيطها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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