شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: قادة الاحتجاجات يدعون للعصيان المدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

دعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة في السودان اليوم (الأربعاء)، إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بالرد المخيب للآمال من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم بشأن تشكيل حكومة مؤقتة.

وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن «الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق».

وقال خالد عمر يوسف، وهو قيادي آخر للمحتجين، إن الهدف ليس بدء مواجهة مع الجيش ولكن الإسراع بالجهود لحل المأزق.

ويعتصم آلاف المحتجين أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، ويطالبون الآن بعد أن نجحوا في الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، بأن يسلم المجلس العسكري السلطة لمدنيين.