المعارضة التركية تطالب بسحب تفويض إردوغان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول

تقدمت المعارضة التركية للجنة العليا للانتخابات بطلب إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2018، والتي فاز فيها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي.

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وجاء طلب المعارضة كرد فعل على قرار لجنة الانتخابات الاستجابة لطلب حزب العدالة والتنمية إلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول التي فاز فيها مرشح المعارضة، أكرام إمام أوغلو.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم إركيك «يجب أيضا إلغاء نتائج جميع الاستحقاقات الانتخابية التي أجريت هذا العام، مثل انتخابات المجالس البلدية، وهي الانتخابات التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بكثير من المحليات». وأكد أن حزبه تقدم بهذا الطلب.

وقال إركيك «إن المنطق الذي تفكر به اللجنة الانتخابية لا يقتضي إلغاء انتخاب عمدة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول فحسب، بل سحب التفويض من الرئيس إردوغان أيضا».