نيويورك تايمز: ترمب خسر مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خسر أكثر من مليار دولار على مدار عقد في الثمانينات والتسعينات، قبل دخوله عالم السياسة.

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وبحسب تقرير الصحيفة الذي استند إلى نسخ من سجلات الضرائب الرسمية لترمب لدى دائرة الإيرادات الداخلية «مصلحة الضرائب»، فإن أعماله كانت «في وضع أكثر قتامة مما كان معروفا من قبل».

وذكرت الصحيفة أن ترمب سجل خسائر بلغت 1.17 مليار دولار بين عامي 1985 و1994، بما في ذلك أكثر من 250 مليون دولار عام 1990، ومثله تقريبا عام 1991، وكانت الخسائر مرتفعة لدرجة أنه لم يدفع ضرائب لمدة ثماني من تلك السنوات العشر.

ونشر تقرير الصحيفة في الوقت الذي يحاول فيه مشرعون ديمقراطيون الحصول على إقرارات ترمب الضريبية من عام 2013 إلى 2018.