النخالة: ما حدث في غزة مناورة..المعركة الكبرى بالصيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة
توقع الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية زياد النخالة اندلاع حرب في غزة خلال الصيف، وهدد بأنه لو استمرت المواجهات الأخيرة في غزة لكانت الفصائل الفلسطينية قامت بقصف كل المدن الإسرائيلية.
وقال في مقابلة مع قناة «الميادين» «نتوقع في إطار مساعي سحب سلاح المقاومة في غزة اندلاع حرب خلال الصيف»، مضيفا «ما حدث في غزة مناورة بالذخيرة الحية استعدادا للمعركة الكبرى التي نراها آتية لا محالة». وأشار إلى أن جهودا تبذل الآن لمحاولة احتواء قطاع غزة وتجريده من سلاح المقاومة، وأكد «نحن كمقاومة في غزة سنخوض أي حرب تواجهنا بكل جدارة وجاهزية واستعداد».
من جهتها، طالبت الفصائل الفلسطينية في غزة أمس بإلزام إسرائيل بتفاهمات التهدئة في القطاع بموجب وساطة مصر والأمم المتحدة، وقالت فصائل «المقاومة» إنها «تثمن المواقف العربية والأممية التي أسهمت في لجم العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، ونؤكد ضرورة إلزام الاحتلال بما تم التفاهم عليه أخيرا بدون مماطلة».
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