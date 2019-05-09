الجيش اليمني يستعيد مناطق استراتيجية بالضالع ويأسر 40 حوثيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي من استعادة السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات المطلة على قرية الرباط، وفرضت سيطرتها على تلة «وعل» و»القرنعة» والتوغل في مناطق «حمر» بعد يوم من تحرير قرية «قردح»، ووصول تعزيزات من الألوية الرابع والخامس والثاني عشر عمالقة مع العتاد العسكري الى منطقة الإزارق. وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش حاصرت الميليشيات في حجر وأسرت أكثر من 40 مسلحا.

وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع الحوثي في الضالع وصعدة، استهدفت تعزيزات الميليشيات في صعدة. وتفقد قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الفريق الركن فهد بن تركي المواقع التابعة لألوية العروبة في محور مران، بمحافظة صعدة معقل الرئيس الحوثي، وأشاد بشجاعة أفراد وضباط ألوية العروبة، مثمنا الانتصارات التي يحققونها على الانقلابيين.

من جانبه، عبر قائد محور مران قائد ألوية العروبة اللواء عبدالكريم السدعي عن سعادته بالزيارة التي ترفع معنويات الأبطال في المحور، وتزيد عزيمتهم في جبهات القتال حتى استكمال التحرير. ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية حتى إنهاء الانقلاب واستعادة كل مؤسسات الدولة.

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وكانت قوات الجيش أحرزت تقدما جديدا في عدد من المواقع بمحافظة صعدة، وقتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي في معارك عنيفة بمحافظة البيضاء وسط اليمن، عقب محاولة التقدم للميليشيات، واستحداث مواقع جديدة بمنطقة الحبج بمديرية الزاهر بآل حميقان بالبيضاء.

وتمكنت قبائل آل حميقان ذي ناعم من كسر الهجوم الحوثي بمنطقة قربة بالبيضاء، وتستعد قوات الجيش لتحرير منطقة العود، والتوغل صوب مديريات إب وتحريرها من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة العود بمحافظة إب المحاذية للضالع جنوبا.

وأكد مصدر محلي بمدينة ذمار شمال اليمن أن الميليشيات استقطعت جزءا من حرم جامعة ذمار لإنشاء مقبرة جديدة بعد امتلاء مقابرهم في المدينة، وأشار إلى أن محافظ ذمار المعين من قبل الحوثيين محمد المقدشي وجه مكتب الأوقاف بافتتاح المقبرة داخل الحرم الجامعي، وباشرت الجرافات تسويرها لتكون جاهزة لاستقبال القتلى الحوثيين الموجودين في ثلاجات مستشفى ذمار العام.

مشاهدات يمنية