العسكري السوداني: تفكيك دولة البشير يحتاج إلى 5 أعوام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

أعلن المجلس العسكري السوداني عن ضبط خلية مسلحة تتبع حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بأحد أحياء العاصمة الخرطوم. وقال المجلس «إنه تم ضبط أسلحة حديثة وأحزمة ناسفة وأجهزة تفجير عن بعد بحوزة تلك الخلية»، وأكد اعتزامه تفكيك منظومة الأمن الشعبي وحصر استخدام الأسلحة في أيدى القوات النظامية.

وأكد المجلس العسكري أن «عملية تفكيك الدولة العميقة لنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تتطلب نحو خمسة أعوام»، وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، شمس الدين الكباشي «لا ننكر وجود الدولة العميقة، وهذا ما يجعلنا نستعجل تكوين الحكومة الانتقالية، لأننا لن نستطيع أن نتخلص منها لو حكمنا لمئة عام، لأن عمرها 30 عاما والمهمة من اختصاص الحكومة الانتقالية».

وفيما أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عددا من القرارات أعفى بموجبها عددا من المسؤولين، عبر عمر الدقير القيادي البارز في تحالف «قوى الحرية والتغيير»، الذي يقود الحراك الثوري في السودان، عن تفاؤله في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي في موعد قريب، وتمنى ألا يتعدى الربع الأول من شهر رمضان الحالي، مشيرا إلى وجود خلافات مع العسكري، إلا أنها «ليست عميقة».