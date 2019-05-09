المولود الملكي البريطاني... الاسم، المعاني والأبعاد

اسماء السيد - أعلن القصر الملكي في بريطانيا، الأربعاء، عن اسم المولود الجديد للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الذي رأى النور قبل يومين.

وبعد انتظار من جانب المواطنين ووسائل الإعلام في بريطانيا، أعلن الأمير هاري وميغان عن أن اسم ابنهما هو آركي هاريسون مونتباتن وندسور Archie Harrison Mountbatten-Windsor .

ولاحظ مراقبون أن الزوجين الملكيين اختارا عدم استخدام لقب ملكي لطفلهما الأول، ومن المحتمل أن يكون اسمه الرسمي (أركي إيرل أوف دمبارتون)، أو (اللورد أرشي ماونتباتن - ويندسور)، ولكن بدلاً من ذلك سيكون ببساطة ماستر أركي مونتباتن - ويندسور. وقال مصدر: "لقد اختاروا عدم استخدام اللقب مجاملة".

وتقول تقارير إنه عندما يصبح الأمير تشارلز جد المولود الجديد ملكًا، سيكون أركي مؤهلاً للتصميم كأمير في حالة رغبة والديه هاري وميغان في ذلك.

وأصدر القصر الملكي البريطاني إعلان الاسم، بعد ساعات من التقاط صور للزوجين مع الطفل البالغ من العمر يومين أمام وسائل الإعلام.

والتقى الطفل بجدته الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأولى في قلعة وندسور بحضور جده الأمير فيليب دوق أدنبرة ووالدة الدوقة ميغان، ويعتبر أركي الحفيد الثامن للملكة، والسابع في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

يذكر أن لقب الطفل الملكي مونتباتن وندسور Mountbatten-Windsor جاء تمشياً مع التقاليد العائلية الملكية، حيث في العام 1960، قررت الملكة والأمير فيليب أن نسلهما المباشر سيتم تمييزهما عن باقي العائلة الملكية، من خلال الحصول على اللقب Mountbatten-Windsor بدلاً من وندسور. هذا يعكس لقب الأمير فيليب.

ويتم إعطاء اللقب Mountbatten-Windsor إلى أفراد العائلة المالكة الذين ليس لديهم لقب الأمير أو الأميرة أو طراز السمو الملكي. وقالت مصادر بريطانية إن اسم هاريسون Harrison يعني ابن هاري. في حين أن Archie يعني "الشجاع، الحقيقي، والجريئ" وهو اسم شائع في الثقافة البريطانية والأميركية واء بسواء.

