شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان يكشف أسباب إعادة الانتخابات بإسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن ما فعله الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من إعادة الانتخابات فى إسطنبول ليس غريبًا، فليس مع التنظيمات الأيديولوجية عمومًا وتنظيم الإخوان على وجه الخصوص تداول سلطة وحكم أغلبية .

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان أن الجماعة وكذلك أردوغان يؤمنان بديمقراطية المرة الواحدة التي توصل التنظيم إلى السلطة ثم بعدها يبقى الى الأبد، متابعًا: الانتخابات لعبة يجيدها التنظيم وإذا حدث أن الجماهير قالت رأيًا مخالفًا فلابد من هدم المنظومة وإعادة بنائها لتتوافق مع التنظيم.

وأعلنت الأحزاب المعارضة فى تركيا خوض انتخابات بلدية إسطنبول بعد أن تم إلغاؤها.