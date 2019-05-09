مسؤول ايراني: ندعم الحكومة بما يحقق المصالح الاقتصادية بالاتفاق النووي

أعرب رئيس اللجنة ال​اقتصاد​ية في ​البرلمان الإيراني​ محمدرضا بور إبراهيمي عن "الدعم الكامل من قبل اللجنة للحكومة في تحقيق المصالح ​الاقتصاد​ية في ​الاتفاق النووي​"، مشيراً إلى أن "إصلاح الهيكلية الداخلية لاقتصاد البلاد يمثل أولوية لرئيسية".

ولفت إلى ان "النكث الأميركي والأوروبي للاتفاق النووي منحنا درساً بأنه لا يمكن الاعتماد على وعودهم"، مشيراً إلى أنه "رغم إدراج جميع المطالب على جدول الأعمال إلا أن إصلاح الهيكلية الداخلية للاقتصاد يمثل أولويتنا الرئيسية"، معتبراً أنه "يساهم في تعزيز مصالحنا الاقتصادية إلى أقصى حد".