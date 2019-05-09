صاعقة تضرب مدرج طائرات في مطار هتشينسون الاميركي

تعرض مدرج طائرات في مطار هتشينسون الذي يقع في ولاية ​كانساس​ الأميركية إلى تلف جزئي بعدما ضربته صاعقة بصورة مفاجئة. ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية فيديو يرصد لحظة تحطم جزء من المدرج بعدما ضربته ​الصاعقة​ بقوة.

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