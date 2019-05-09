صاعقة تضرب مدرج طائرات في مطار هتشينسون الاميركي

تعرض مدرج طائرات في مطار هتشينسون الذي يقع في ولاية كانساس الأميركية إلى تلف جزئي بعدما ضربته صاعقة بصورة مفاجئة.
ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية فيديو يرصد لحظة تحطم جزء من المدرج بعدما ضربته الصاعقة بقوة.
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