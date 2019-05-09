الخارجية الروسية: زيارة بومبيو إلى موسكو مبادرة من واشنطن

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ سيزور ​روسيا​ بمبادرة من الجانب الأميركي"، مشيرةً إلى أنه "يومي 13-14 أيار سيقوم بومبيو بزيارة عمل إلى روسيا وقد يستقبله الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ وخلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيتطرقان إلى القضايا الحيوية للتعاون الثنائية إضافة إلى القضايا الدولية والزيارة نظمت بطلب من ​أميركا​، وسوف تواصل سلسلة من ​الاتصالات​ الرفيعة المستوى بين روسيا و​الولايات المتحدة​، بما في ذلك اجتماعات الوزير مع بومبيو في ​6 أيار​ في مؤتمر مجلس ​القطب الشمالي​ في ​فنلندا​".

وفي بيان لها، أكدت الحارجية الروسية "نحن على استعداد لاستئناف الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي الذي تقاطعه ​واشنطن​، بما في ذلك النظر في مقترحات محددة لتطوير تصريحات دونالد ترام بشأن معاهدة جديدة بشأن نزع ​السلاح النووي​"، مشيرةً إلى "اننا لا نركز على السلبيات ومنفتحون على إيجاد طرق للتغلب على المشاكل الحالية ونحن واثقون من أن هذا سوف ينجح عاجلاً أم آجلاً لأنه يلبي احتياجات البلدين ونحن على استعداد لبناء تفاعل أوثق وبنّاء مع الولايات المتحدة على أساس المساواة و مراعاة المصالح المتبادلة ".