أعلن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أن "موقف البحرين لم يتغير من الأزمة مع قطر"، داعيا إياها إلى "التوقف عن دعم وتمويل الإرهاب"، مشيراً إلى أنه "ستبقى البحرين بفضل الله مملكة الاستقرار والأمن، ووطن التعايش والتسامح، بجسورها الممتدة والمتصلة مع كافة الحضارات والثقافات، بما يدعم استقرار محيطنا الإقليمي ويحفظ أمننا العالمي".
وأكد "مواقف البحرين الراسخة مع الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، المتمثلة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لصون أمن واستقرار المنطقة. وعلى رأسها أن تقوم قطر بوقف دعم وتمويل الإرهاب، وأن تفي بالشروط التي تم الإعلان عنها ونصت عليها الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار، وكل ما تزامن معها من مطالب عادلة".
كانت هذه تفاصيل خبر الملك البحريني دعا قطر لوقف دعم الارهاب: موقفنا لم يتغير من الأزمة معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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