سأل عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ في حديث تلفزيوني "لماذا علينا أن نمرر خطوط ​الكهرباء​ تحت الاراض في ​المنصورية​ وفي باقي المناطق فوق الارض أي مثل ​الكحالة​ وبسوس وكل مناطقنا؟ هل أهالي المنصورية أحسن من أهالي مناطقنا؟"، معتبراً أن "ما يجري في المنصورية هو استغلال سيلسي وأحد النواب يبدأ بالمشاكل وجميعا رأينا ذلك على التلفزيونات".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل: لماذا علينا تمرير خطوط الكهرباء تحت الارض بالمنصورية وباقي المناطق فوقها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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