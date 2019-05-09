الانباء: استعجال الرئيس عون اقرار الموازنة لم يكن موجها للحريري او خليل

أوضحت مصادر ​بعبدا​ لصحيفة "الانباء" الكويتية أن "استعجال رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ اقرار ​الموازنة​ لم يكن موجها لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ او لوزير المال ​علي حسن خليل​".

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