اللواء أبو عرب التقى وفدًا من مؤسسة أرض البشرـ لوزان

افاد مراسل النشرة في صيدا ان قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، التقى في مكتبه في عين الحلوة مدير عدالة الأحداث غير الرسمية في مؤسسة أرض البشرـ لوزان محمد قدورة،
وناقش قدورة مع اللواء ابو عرب الية العمل لصياغة مدونة سلوك لقوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان بالشراكة بين قوات الامن الوطني ومؤسسة ار البشر.
بدوره، رحب اللواء أبو عرب "بأي جهد يصب في مصلحة شعبنا وتطوير العمل في المخيمات، وتدريب الطاقات على أساليب العمل الحديثة والتخصصية ". شاكرًا لمؤسسة أرض البشر ـ لوزان هذا الجهد الذي تقوم فيه في المخيمات.
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