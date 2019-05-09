دبور تفقد مستشفى محمود الهمشري في مدينة صيدا

تفقد سفير دولة ​فلسطين​ في ​لبنان​ ​أشرف دبور​ ​مستشفى​ محمود الهمشري التابع لجمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​ في ​مدينة صيدا​، حيث كان باستقباله مدير مستشفى الهمشري رياض أبو العينين ومسؤول دائرة الاعلام في الجمعية عماد حلاق. وجال دبور برفقتهما داخل المستشفى حيث استهلت بزيارة قسم قسطرة القلب الذي يتم إنشاؤه في مستشفى الهمشري بدعم ورعاية الرئيس ​محمود عباس​، وأعطى السفير دبور بعض التوجيهات والتعليمات لاستكمال كافة التجهيزات لافتتاح القسم في أقرب فرصة لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

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