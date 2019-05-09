عقب صلاة التراويح.. محافظ الوادي الجديد يستجيب لمطالب أهالي "حي المروة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، كل من مديرية التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، بتشكيل لجنة لبحث موقف ملعب نادى جمعية الشبان المسلمين بحي المروة ومدى إمكانية استغلاله والاستفادة منه لخدمة أبناء الحى.

جاء ذلك خلال لقاءه مع المواطنين في مسجد المروة بمدينة الخارجة عقب أداء صلاة التراويح.

كما وجه "الزملوط"، برفع قطعة أرض وتخصيصها لإقامة مركز شباب بالحي، وكذلك تكليف شركة النظافة بالاستمرار في أعمال رفع القمامة والمخلفات بالحي، والانتهاء منها خلال أسبوع، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمدينة الخارجة بتركيب أعمدة وكشافات لإنارة شوارع الحى.

من ناحية أخري، كلف "الزملوط"، مسئولي مديرية التموين بدراسة وعرض سبب سوء جودة الخبز بالمخابز خلال هذه الفترة بناء على شكوى عدد من المواطنين.