"آداب دمنهور" تستعد لتنظيم مؤتمرها الدولي الثاني حول "العلوم الإنسانية والتنمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تستعد كلية الآداب في جامعة دمنهور لتنظيم مؤتمرها الدولي الثاني تحت عنوان "العلوم الإنسانية ودورها في التنمية المستدامة واستشراف المستقبل" يومي 28 و29 من شهر سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن مفهوم "التنمية المُستدامة" يحتل أهمية كبرى لدى الهيئات والمنظمات الدولية والحكومية والأوساط الأكاديمية، بوصفه توجهًا عالميًا لنموذج تنموي بديل له دلالات أخلاقية وإنسانية ومعيارية، وذلك منذ أن ظهر لأول مرة خلال ثمانينيات القرن العشرين وتحديدًا عام 1987 .

وأضاف "صالح": "تحول الأمر الآن إلي الاهتمام بالبعد الاجتماعي والإنساني بوصف التنمية المُستدامة نهجًا إنسانيًا اجتماعيًا يهتم بمجموعة القضايا المرتبطة بجودة الحياة، والحياة الكريمة، وتعزيز الأمن الإنساني بأبعاده المتباينة للجيل الحاضر والأجيال القادمة".

وقالت الدكتورة حنان الشافعي عميد كلية الآداب، ورئيس المؤتمر: "إن فكرة المؤتمر نبعت انطلاقا من أهمية العلوم الإنسانية ودورها في التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ليسهم المؤتمر من خلال محاوره المتباينة والمتكاملة في توضيح إسهامات العلوم الإنسانية في التنمية، والتأكيد على أهميتها ومكانتها".