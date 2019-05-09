مصدر بمستشفى الشفاء يكشف تطورات حالة شريف مدكور بعد العملية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: كشف مصدر بمستشفى دار الشفاء، تفاصيل إجراء الإعلامي شريف مدكور لجراحة استئصال ورم خبيث في القولون، وتطورات حالته الصحية وموعد خروجه. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.. اقرأ أيضًا.. شريف مدكور يكشف: "في اللحظة دي حسيت إني هكون مريض سرطان"

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