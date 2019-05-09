عمرها شهر واحد.. طفل يخنق شقيقته الرضيعة حتى الموت في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقيت طفلة رضيعة مصرعها خنقًا، اليوم الأربعاء، على يد شقيقها البالغ من العمر عامين، بعد أن انشغلت الأم في إعداد الطعام وتركتهما مع بعضهما للهو داخل المنزل بدائرة مركز تمى الأمديد.

وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من "هبه.م.ا"، 24 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائر المركز، بأن ابنها الطفل "محسن.ع.م"، خنق شقيقته "أمل" البالغة من العمر شهر واحد بيده ما تسبب في وفاتها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد لطفي، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع الطفلة على يد شقيقها.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة، التي انتقلت للمعاينة وأمرت بعرض جثة الطفلة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتكليف المباحث الجنائية بالتحري حول الواقعة.