لجنة بمجلس النواب الأمريكي تصوت لصالح اتهام وزير العدل بازدراء الكونجرس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

صوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي لصالح مثول وزير العدل وليام بار أمامها بتهمة ازدراء الكونجرس.

وجاءت نتيجة التصويت 24 -16صوتا لصالح مثول بار أمام اللجنة على خلفية عدم تقديمه التقرير غير المنقح الذي أعده المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في عام 2016 إلى جانب الأدلة المتضمنة فيه، إلى الكونجرس.

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر: "لم يرُقْ لنا أن نفعل هذا، لكن لم يكن أمامنا خيار"، مشيرا إلى أن بار "رفض التعاون" من أجل حماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقل طلب استدعاء وزير العدل الآن إلى مجلس النواب ليصوت عليه كامل الأعضاء، ولم يتضح متى سيحدث هذا.