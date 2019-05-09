هربتا إلى الدقهلية.. "أمن الغربية" يكشف لغز اختفاء طالبتين في زفتى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

أعادت قوات الأمن في مركز زفتى بمحافظة الغربية، طالبتين تغيبتا عن منزلهما، بعد تقديم بلاغ باختفائهما.

بدأت تفاصيل الواقعة في الظهور عقب تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير إدارة البحث الجنائي بتغيب طالبتين في المرحلة الإعدادية بإحدى قرى مركز زفتى.

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جرى تشكيل فريق بحث أمني، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد سبب تغيب الفتاتين، وأسفرت جهوده عن تحديد مكان الطالبتين.

وكشفت التحريات أن الطالبتين ذهبتها بإرادتهما إلى محافظة الدقهلية، وأنه لا توجد عملية اختطاف أو شبهة جنائية في الحادث.

وتمكنت قوات الأمن من إعادة الطالبتين إلى ديوان مركز شرطة زفتى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتُجري شئونها وتتولى التحقيق.