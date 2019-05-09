وكالات- أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسي فلورنس بارلي اليوم، الأربعاء 8 ماي 2019، أن فرنسا ستقوم على الأرجح بإعادة أطفال يتامى أبناء "جهاديين" فرنسيين من مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة الأكراد.
وردا على سؤال لتلفزيون "بي.إف.إم" وإذاعة "مونتي كارلو" حول احتمال إعادة مزيد من الأطفال بعد إعادة خمسة أطفال "يتامى أو مفصولين" عن أسرهم في 15 مارس، قالت بارلي "هذا مرجح جدا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الجيوش الفرنسيّة : فرنسا ستقوم "على الأرجح" بإعادة أبناء "جهاديّين" آخرين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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