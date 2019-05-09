مسؤولان في حزب أردوغان ينتقدان إعادة انتخابات إسطنبول

انتقد مسؤولان كبيران سابقان في حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بإعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول وعبرا عن القلق من احتمال أن يسيء القرار إلى سمعة الدولة، ضمن أصوات عدة في الخارج انتقدت القرار.

وقال رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو إن قرار إبطال نتائج انتخابات 31 مارس التي فازت فيها المعارضة «أساء إلى إحدى قيمنا الجوهرية»، وكتب على تويتر أن «الخسارة الكبرى للحركات السياسية ليست خسارة انتخابات فحسب بل خسارة تفوَق الأخلاق وضمير المجتمع».

بدوره انتقد عبدالله غول، الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية، أحد مؤسسيه، قرار لجنة الانتخابات، وقال إنه يظهر أن الحزب لم «يحقق أن تقدم» منذ الخلافات الدستورية السابقة.

وكان كل من داوود أوغلو وغول قد اختلفا مع أردوغان خلال وجودهما في منصبيهما وسرت شائعات متكررة خلال السنوات بأنهما قاما على الأرجح بتأسيس حزبيهما.