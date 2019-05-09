مسؤولان في حزب أردوغان ينتقدان إعادة انتخابات إسطنبول

وقال رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو إن قرار إبطال نتائج انتخابات 31 مارس التي فازت فيها المعارضة «أساء إلى إحدى قيمنا الجوهرية»، وكتب على تويتر أن «الخسارة الكبرى للحركات السياسية ليست خسارة انتخابات فحسب بل خسارة تفوَق الأخلاق وضمير المجتمع».
بدوره انتقد عبدالله غول، الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية، أحد مؤسسيه، قرار لجنة الانتخابات، وقال إنه يظهر أن الحزب لم «يحقق أن تقدم» منذ الخلافات الدستورية السابقة.
وكان كل من داوود أوغلو وغول قد اختلفا مع أردوغان خلال وجودهما في منصبيهما وسرت شائعات متكررة خلال السنوات بأنهما قاما على الأرجح بتأسيس حزبيهما.
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