أميركا تتوقع أن تستعيد كل دولة مواطنيها المقاتلين مع "داعش"

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تعمل كل دولة على استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

ورداً على سؤال، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني جيريمي هنت في العاصمة لندن، عمّا إذا كان يشعر بالإحباط من إحجام بريطانيا عن استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف "داعش"، قال بومبيو "نتوقع أن تعمل كل دولة على استعادة مقاتليها الأجانب وتواصل احتجاز هؤلاء المقاتلين. نعتقد أن ذلك ضروري للغاية".

وسحبت بريطانيا هذا العام الجنسية من شابة كانت قد سافرت للانضمام إلى التنظيم المتشدد.

وألقت قضيتها الضوء على الإشكاليات، التي تواجهها الحكومات الأوروبية عند التعامل مع المقاتلين الأجانب المتشددين وزوجاتهم وأطفالهم.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حث بريطانيا وفرنسا وألمانيا على استعادة ما يزيد على 800 مقاتل أجنبي أسرى ومحاكمتهم.

وقال بومبيو إنه ناقش هذه المسألة مع زعماء العراق أثناء زيارة إلى بغداد أمس الثلاثاء، وإن على الدول أن تعمل معاً لضمان ألاّ يضطر الغرب "أبداً لقتال هؤلاء الإرهابيين أنفسهم مرة أخرى".

وأضاف بومبيو "ألقينا القبض عليهم. جرى احتواؤهم الآن ويتعين استمرار احتوائهم حتى لا يشكلوا أي خطر إضافي على أي شخص في أي مكان في العالم".