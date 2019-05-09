نواب أميركيون يصوتون لصالح اتهام وزير العدل بازدراء الكونجرس

صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي لصالح مثول وزير العدل وليام بار أمامها بتهمة ازدراء الكونجرس.

جاءت نتيجة التصويت 24 مقابل 16 صوتاً على خلفية عدم تقديم الوزير التقرير، غير المنقح الذي أعده المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في عام 2016 إلى جانب الأدلة المتضمنة فيه، إلى الكونجرس.

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر "لم يرُقْ لنا أن نفعل هذا، لكن لم يكن أمامنا خيار"، مشيرا إلى أن بار "رفض التعاون" من أجل حماية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وانتقل طلب استدعاء وزير العدل الآن إلى مجلس النواب ليصوت عليه كامل الأعضاء، ولم يتضح متى سيحدث هذا.