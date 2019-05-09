عبد المهدي لبومبيو: مصالح العراق أولاً

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، اربيل)

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أمس الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والتزام العراق بسياسته المتوازنة التي تبني جسور الصداقة والتعاون مع جميع الأصدقاء والجيران وبينهم إيران. وشدد عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي زار بغداد فجأة على حرص العراق، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومع بقية الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات. وأكد أن العراق يبني علاقاته بالجميع على أساس وضع مصالح العراق أولاً والعمل على تعميق المشتركات دون التوقف عند الاختلافات. ونوه بعد لقاء بومبيو إلى أهمية حل جميع الاختلافات من خلال الحوار الصادق والبناء، مؤكداً أن العراق عاد للعب دوره الأساس في المنطقة ليعود مكاناً يلتقي فيه الجميع وليس مكاناً للصراع والنزاع.

وأشاد بومبيو بقرار مجلس الوزراء العراقي بدعم مساعي وزارة النفط للاتفاق مع شركة «إكسون موبيل» حول مشروع الجنوب المتكامل. وقال إنه أكد للرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مساء أمس الأول الحاجة إلى ضمان سلامة الدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين في البلاد بالشكل المناسب. وذكر عبر «تويتر»، أن الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين تم التركيز فيها على تعزيز الصداقة وتسليط الضوء على حاجة العراق إلى حماية المنشآت الدبلوماسية وأفراد التحالف. وأضاف «الهدف من الاجتماع هو إطلاع المسؤولين العراقيين على الخطر المتزايد الذي رصدناه حتى يتسنى لهم أن يوفروا الحماية بشكل فعال للقوات الأميركية».

وعبر بومبيو عن دعم بلاده للسيادة العراقية قائلاً «لا نريد تدخل أي طرف في بلادهم وحتماً ليس عن طريق مهاجمة دولة أخرى داخل العراق». وعندما سئل قبل الاجتماعات إن كان هناك خطر على حكومة بغداد من إيران وإن كان ذلك أثار المخاوف الأميركية على سيادة العراق أجاب قائلاً: «لا. بشكل عام هذا موقفنا منذ طرحت استراتيجية الأمن القومي في بداية عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب». وعندما سئل عن قرار إرسال حاملة الطائرات والقاذفات إلى المنطقة قال إن واشنطن تريد الدفاع عن مصالحها من التهديد الإيراني وضمان أنها تملك القوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وقال «الرسالة التي بعثنا بها للإيرانيين، على ما آمل، تضعنا في موقف نستطيع فيه الردع وسيفكر الإيرانيون مرتين في مسألة مهاجمة المصالح الأميركية». وذكر أن الولايات المتحدة حثت العراق على التحرك بسرعة لإخضاع الفصائل المستقلة التي تقع تحت النفوذ الإيراني لسيطرة الحكومة المركزية، مشيراً إلى أن هذه الفصائل تجعل العراق «بلداً أقل استقراراً».