الإمارات تطلق حملة "إفطار صائم" في محافظات اليمن المحررة

عدن (وام) أطلقت الإمارات حملة «إفطار صائم» في الأحياء الفقيرة وللمحتاجين في جميع المحافظات اليمنية المحررة بمعدل 8000 وجبة إفطار يومية خلال الشهر الفضيل يستفيد منها ما يزيد على 240 ألف صائم. وبدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة الإفطار الجماعي في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز وحضرموت وشبوة والساحل الغربي. وتم التدشين الرسمي في مخيم الرباط بعدن الذي يضم آلاف النازحين بحضور ممثل الهيئة في عدن، سلطان الشامسي، الذي قال إن الحملة بدأت في أول يوم من شهر رمضان في كافة المحافظات اليمنية المحررة، وتستهدف بشكل رئيسي المخيمات والأحياء الفقيرة للتخفيف عنهم من المعاناة جراء غلاء المعيشة. وعبر المستفيدون من الحملة عن شكرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في شهر رمضان المبارك. مؤكدين أن هذه الوجبات وفرت عليهم مشقة البحث عن الطعام.

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