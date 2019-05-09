كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني: 12 قتيلا من الحوثيين بمواجهات شمال الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مقتل 12 عنصرا من جماعة (الحوثيين)، بمواجهات في محافظة الضالع وسط اليمن.

وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "مواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الحوثيين التسلل باتجاه مواقع الجيش في نقيل الشيم غرب منطقة مريس شمال الضالع".

وأكد "إحباط قوات الجيش محاولة الحوثيين واجبارهم على التراجع بعد مصرع 12 من عناصرهم، وجرح آخرين".

Advertisements

وأشار إلى "أسر عنصرين من الحوثيين خلال المواجهات، واستعادة كميات من الأسلحة والذخيرة المتنوعة".

من جهة ثانية، ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على"تويتر"، أن مقاتلي الجماعة كسروا زحفا للجيش في مديرية الأزارق جنوب غربي الضالع.

وأضاف أن "أنصار الله" أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش خلال التصدي لزحفه.