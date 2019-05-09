كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامون إسلاميون يشكلون هيئة للدفاع عن البشير في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر، إن عدداً من المحامين بصدد تولي الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير، في القضايا المرفوعة ضده، بعد اتهامه بغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وذكرت المصادر، حسبصحيفة "الصيحة" السودانية، الأربعاء، أن أحد المحامين السودانيين، فضل الظهور للدفاع عن البشير، فيما كشفت مصادر أخرى، أن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، لم تتسلم خطاباً رسمياً يفيد بظهور محامٍ للدفاع عن البشير، وأوضحت أن طلب الدفاع يأتي عقب مرحلة الاستئناف.

وتوقعت المصادر، أن تتشكل هيئة دفاع تضم محامين ينتسبون للحركة الإسلامية، وأشارت إلى أن خطوة الدفاع عن البشير تأتي من منطلق أنه رئيس متهم، وأن حق الدفاع مكفول لأي شخص.