كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. صاعقة تضرب مطارا في أمريكا وتدمر أجزاء منه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مدرج طائرات في إحدى المطارات الأمريكية إلى تلف جزئي بعدما ضربه البرق بصورة مفاجئة.

ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء 8 مايو، ونشرت فيديو يرصد لحظة حدوثه.

ويظهر الفيديو لحظة تحطم جزء من مدرج طائرات في مطار هوتشينز، بعدما ضربه البرق بقوة.

ويقع المطار في ولاية كانساس الأمريكية، التي تتعرض لعواصف رعدية وأمطار، تصحبها ضربات برق خارقة.

ويقول مسؤولون إن المطار يتعرض لمثل هذا الضربات بصواعق من السماء مرتين كل عام في المتوسط.