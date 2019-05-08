رفيقي يثير الجدل في ثاني أيام رمضان: لم أفهم العلاقة بين “الماكياج” والصيام

أثار الداعية عبد الوهاب رفيقي، الجدل، بعد تدوينة نشرها، اليوم الأربعاء، في صفحته عبرَ “فايسبوك”، متحدثا عن علاقة “الماكياج” ومستحضرات التجميل بمفسدات صيام نهار رمضان.

وتساءل الشيخ السلفي السابق، والملقب بـ”أبو حفص”، عن العلاقة بين الأمرين، قائلا: “لحد الآن لم أفهم العلاقة بين الماكياج والصيام”، مشددا غلى أنه “ليس بطعام ولا شراب، ولا جنس، ولا في معنى أي واحد منهما!!”، ما خلف ردود أفعال تباينت آراؤها بين من رحبَ بتدوينة رفيقي حول الموضوع، ومن رفضه.

ومن بين التعاليق المثيرة، كتب أحد متابعي الباحث في الدراسات الإسلامية، “إسلام محمد بن سلمان”، في إشارة إلى “الانفتاح” الذي تشهده مملكة بلاد الحرمين، في الآونة الأخيرة مع بروز ولي العهد السعودي، قبل أن يرد عليه رفيقي قائلا: بل “إسلام محمد عبد الوهاب”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها محمد عبد الوهاب رفيقي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بإثارة مسائل فقية ودينية، إذ تعتبر تدوينته، في يوليوز 2018، حول تجربته مع الخمر الروسي، على هامش منافسات مونديال روسيا، إحدى أبرز خرجاته، التي خلفت الكثير من الانتقادات الساخرة على صفحة رئيس “مركز الميزان” للأبحاث.